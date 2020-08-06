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Штурм дворца проректора МГУ попал на видео 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
5 августа в Москве бойцами Росгвардии был задержан проректор МГУ Алексей Гришин. А в городском округе Красногорска прошел обыск в его загородном доме, который больше напоминает дворец. По оценкам риэлторов стоимость загородного дома Гришина составляет около 350 миллионов рублей. Проректор подозревается в преднамеренном банкротстве одной из фирм Саранска и в выводе почти 1 миллиарда рублей за границу через офшоры. Сейчас против него возбуждено уголовное дело. Перед получением руководящей должности в МГУ Алексей Гришин возглавлял министерство строительства Самарской области. Сейчас его имя пропало из списков проректоров университета.
Происшествия , Видео , Алексей Гришин , Росгвардия , МГУ , Минстрой , Красногорск , Москва
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