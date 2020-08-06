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В Приморье десять детей госпитализированы с отравлением 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В российской гостинице отравились 10 детей
Фото: ТАСС
Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в одной из гостиниц посёлка Врангель.
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«В прокуратуру поступили сведения об отравлении 10 детей в одной из гостиниц посёлка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По информации агентства, дети приехали в Приморье из Хабаровского края.
По факту отравления прокуратурой Находки организована проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора, по результатам которой будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
Ранее в материале «Известий» сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу грибы детям до 14 лет.
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Происшествия , Другое , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Врангель , Приморский Край
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