В российской гостинице отравились 10 детей

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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«В прокуратуру поступили сведения об отравлении 10 детей в одной из гостиниц посёлка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По информации агентства, дети приехали в Приморье из Хабаровского края.

По факту отравления прокуратурой Находки организована проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора , по результатам которой будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Ранее в материале «Известий» сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу грибы детям до 14 лет.