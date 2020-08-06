Подростки с автоматом проникли в резиденцию Трампа

По данным правоохранительных органов, подростки спасались бегством от полиции и перелезли через ограду резиденции Трампа.

По его словам, подростки проникли в Мар-а-Лаго исключительно с целью скрыться от полицейских, они не пытались попасть в здания, расположенные на территории резиденции.