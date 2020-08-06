На митинге в Пакистане произошел взрыв

При взрыве на митинге оппозиционной партии в Пакистане различные травмы получили 39 местных жителей. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Один человек — в критическом состоянии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету "Доон", инцидент произошел в портовом городе Карачи на юге страны. Митинг был приурочен к первой годовщине отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир и введения на его территории комендантского часа.

Год назад власти Индии приняли решение создать в этом регионе две административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат.