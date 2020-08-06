Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия» 

Люблинский суд Москвы признал виновными фигурантов дела организации "Новое величие", передает РИА "Новости".

Они признаны виновными в создании экстремистского сообщества. Это, согласно приговору, подтверждается доказательствами, в частности показаниями одного из участников "Нового величия" — Павла Ребровского

Суд назовет меру наказания позднее.

Согласно материалам дела, "Новое величие" было создано в 2017 году. Участниками организации были молодые люди из Москвы и Подмосковья, главой — Руслан Костыленков из города Хотьково.

Сообщество занималось распространением листовок на оппозиционных митингах, некоторые участники учились стрелять и бросать "коктейли Молотова".

В 2018 году были задержаны 10 членов "Нового величия". Костыленков на одном из допросов признался, что целью "Нового величия" было "установление порядка на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов и Конституции.