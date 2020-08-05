Мигрант напал на полицейского в Москве

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На юго-западе российской столицы Уроженец из Таджикистана напал на сотрудника полиции.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, инцидент произошёл в Новоясеневском проезде Москвы.

Когда страж правопорядка решил проверить документы у приезжего из Таджикистана, находившегося на незаконной стоянке такси, мужчина начал материться, ударил по лицу сержанта полиции и повредил заднюю дверь служебной машины.

Злоумышленника задержали и отвезли в участок. У пострадавшего полицейского диагностирован ушиб мягких тканей лица и оказали первую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».