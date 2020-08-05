Россиянина разыскивают после взрыва в Бейруте 

Спецслужбы Кипра разыскивают россиянина по подозрению к причастности к взрыву в Бейруте , утверждает греческое издание «Прото тема».

По данным издания, судно, с которого изъяли 2750 тонн аммиачной селитры в 2014 году, принадлежит россиянину Игорю Гречушкину, живущему на Кипре.

«Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности в рамках расследования огромного взрыва в порту Бейрута», — цитирует статью РИА «Новости».

Официального подтверждения этой информации не поступало. Газета Cyprus Times сообщает, что полиция Кипра не обладает информацией о том, что российский гражданин разыскивается властями Кипра или Ливана.

Как писал «Рамблер», 4 августа в столице Ливана произошел взрыв, по мощности эквивалентный землетрясению магнитудой 4,5.

В результате были повреждены, в том числе обрушились, некоторые здания по всему городу, в том числе жилые дома и офисы. Власти Ливана ввели в Бейруте чрезвычайное положение. По последним данным, число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 135 человек, число пострадавших — до пяти тысяч.