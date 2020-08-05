В ОАЭ вспыхнул крупный пожар 

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На размещенных в Сети видеозаписях видно, что огонь распространился на большой площади, в небо поднимается высокое пламя и клубится черный дым.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.

Рынок Аджмана был популярной местной достопримечательностью, туда съезжались люди со всей страны.

Пожарным пока не удается ликвидировать пламя, горение распространилось на все здание. Из-за едкого дыма эвакуирована близлежащая больница.

Как сообщал «Рамблер», накануне в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, уничтоживший или частично повредивший половину города. Число погибших и пострадавших продолжает расти. По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли 135 человек, пострадали около пяти тысяч человек.