Сегодня в Пресненском суде началось рассмотрение по существу дела о пьяном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова просила включить ее в судебный процесс в качестве потерпевшей стороны.

Адвокат Стерховой Вадим Никулин сообщил суду, что Захаров проживал со Стерховой последние 22 года, однако его брак с предыдущей женой так и не был официально расторгнут. Никулин заявил, что может предоставить суду подтверждающие документы и фотографии за последние 20 лет.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что снимки могут быть сфальсифицированы.

«Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла… Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно», — заявил он.

После этого Ирина Стерхова попросила Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и со слезами покинула зал заседаний.

Суд, тем не менее, согласился с доводами защиты Ефремова и отказался признать Стерхову потерпевшей.

Как сообщал «Рамблер», в ходе заседания 5 августа также были зачитаны результаты экспертизы Михаила Ефремова, проведенной после ДТП. Согласно материалам дела, Ефремов в момент ДТП был пьян, а также находился под воздействием каннабиноидов и кокаина. Актер был вменяем и находился в автомобиле один.