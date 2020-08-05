Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену Захарова 

Вероника Полынина 48 минут назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев довел до слез Ирину Стерхову — гражданскую жену погибшего Сергея Захарова, сообщает «Пятый канал».
Сегодня в Пресненском суде началось рассмотрение по существу дела о пьяном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова просила включить ее в судебный процесс в качестве потерпевшей стороны.
Адвокат Стерховой Вадим Никулин сообщил суду, что Захаров проживал со Стерховой последние 22 года, однако его брак с предыдущей женой так и не был официально расторгнут. Никулин заявил, что может предоставить суду подтверждающие документы и фотографии за последние 20 лет.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что снимки могут быть сфальсифицированы.

«Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла… Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно», — заявил он.

После этого Ирина Стерхова попросила Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и со слезами покинула зал заседаний.
Суд, тем не менее, согласился с доводами защиты Ефремова и отказался признать Стерхову потерпевшей.
Как сообщал «Рамблер», в ходе заседания 5 августа также были зачитаны результаты экспертизы Михаила Ефремова, проведенной после ДТП. Согласно материалам дела, Ефремов в момент ДТП был пьян, а также находился под воздействием каннабиноидов и кокаина. Актер был вменяем и находился в автомобиле один.
Комментарии 5
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Вадим Никулин , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
00:18
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
Происшествия
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
01:04
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение