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Адвокат рассказал о видео с места ДТП с участием Ефремова 

РИА Новости 2 часа назад
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что располагает видеозаписью, на которой видно, как артист выходит из водительской двери после аварии.

"У меня есть видеозапись. На этой записи господин Ефремов выходит из машины со стороны водительского сиденья. Завтра она будет в СМИ, а потом мы подумаем, как её приобщить", — рассказал журналистам адвокат.

Ранее защита Ефремова заявляла, что артист точно был в машине в момент ДТП, но не доказано, что за рулём. Сам актер говорит о том, что вовсе не помнит события того вечера.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
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Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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