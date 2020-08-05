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Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом 

Мария Иванова 28 минут назад
Актера Михаила Ефремова перед заседанием суда заметили со смартфоном. передает Telegram-канал Mash. Как сообщал «Рамблер», условия домашнего ареста запрещают актеру пользоваться интернетом и средствами связи.
Что именно смотрел актер в телефоне, Mash не уточняет. Если он играл в игры или читал книгу — это не запрещено.
Ранее в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что Ефремов соблюдает все ограничения, связанные с домашним арестом.
Авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Однако позже адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Затем сам актер подтвердил это в суде.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил он.

Комментарии 11
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , ИТАР-ТАСС
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