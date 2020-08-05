Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом 

Актера Михаила Ефремова перед заседанием суда заметили со смартфоном. передает Telegram-канал Mash . Как сообщал «Рамблер», условия домашнего ареста запрещают актеру пользоваться интернетом и средствами связи.

Что именно смотрел актер в телефоне, Mash не уточняет. Если он играл в игры или читал книгу — это не запрещено.

Ранее в правоохранительных органах рассказали ТАСС , что Ефремов соблюдает все ограничения, связанные с домашним арестом.

Авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».

Однако позже адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Затем сам актер подтвердил это в суде.