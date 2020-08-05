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Защита вдовы рэпера Картрайта подала жалобу на ее арест 

ТАСС 1 час назад
Защита вдовы Картрайта подала жалобу на ее арест
Фото: ТАСС
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, подала апелляционную жалобу на ее арест. Об этом сообщил ТАСС адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

"Мной была подана апелляционная жалоба на постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании в отношении Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал Лукьянов.

Смольнинский райсуд ранее, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал Кохал. Срок избранной меры — до 30 сентября 2020 года. Адвокаты обвиняемой просили избрать ей домашний арест. Свою вину она не признает.
По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.
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Происшествия , Александр Юшко , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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