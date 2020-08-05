Названа возможная причина взрыва в Бейруте 

Причиной взрыва в Бейруте могла стать халатность. Такую причину агентству назвали Reuters источники, знакомые с ходом расследования.

Несколько комитетов и судей в Ливане обращали внимание на проблему безопасности хранения груза, однако для ее решения сделано ничего не было. По словам источника, пожар начался на складе под номером 9, а потом распространился на 12-й, где и хранились запасы селитры. Reuters отмечает, что ливанская таможня обращалась к властям еще в 2016-м и 2017 годах.

Глава ливанской таможенной службы Бадри Дахер подтвердил информацию о том, что таможенные службы неоднократно предупреждали об опасности груза. В интервью телеканалу LBCI он подчеркнул, что таможенники обращались к суду не менее шести раз и просили реэкспортировать груз.

«Пусть эксперты решают, почему это произошло», — сказал Дахер. По его словам, за хранение селитры отвечала именно администрация порта.

Ранее 5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.