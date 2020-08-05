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В Татарстане завели дело по факту истязания 15-летней девочки 

RT на русском 1 час назад
В Татарстане завели дело по факту истязания девочки
Фото: РИА Новости
В Татарстане завели уголовное дело по факту истязания 15-летней девочки её 37-летней матерью. Об этом сообщает «Реальное время».
По данным следствия, в мае — июле 2020 года в Зеленодольске женщина систематически наносила побои своей дочери, в том числе за невымытую посуду и несвоевременную уборку.
В результате девочка переехала к бабушке, которая после рассказа внучки обратилась в правоохранительные органы.
Как заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Андрей Шептицкий, подозреваемая признала причастность частично.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.
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Происшествия , Андрей Шептицкий , СКР , МВД , Республика Татарстан
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