Нарколог оценил состояние Ефремова перед смертельным ДТП 

Показатель 1,23 промилле алкоголя у актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП означает его сильное опьянение, но также надо учитывать устойчивость его организма к спиртному, продолжительность употребления и объем доз, заявил РИА Новости заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Борис Мараханов.

Допрошенный в среду в Пресненском суде Москвы сотрудник ДПС сообщил, что отвозил Ефремова на медицинское освидетельствование в больницу, тест показал, что в крови актера "примерно 1,05-1,25 промилле". По его словам, это соответствует сильному опьянению. Второй сотрудник ДПС уточнил, что в крови актера было обнаружено около 1,23 промилле алкоголя.

"Показатель 1,23 промилле — это очень много… Сейчас есть 0,3 грамма на литр — предельно допустимая доза. Дальше уже считается опьянение, и человек лишается прав", — сказал агентству нарколог.

На вопрос корреспондента агентства, сколько надо выпить, чтобы была такая концентрация алкоголя в крови, эксперт ответил, что сказать это невозможно. "Никто не знает, выпил он однократно или в течение какого-то времени пил, чем он закусывал, когда он начал это делать… Кто знает — может, он с утра начал и пил маленькими дозами, постепенно", — отметил нарколог.

Он подчеркнул, что некоторые СМИ называют Ефремова хроническим алкоголиком. Если это так, пояснил эксперт, то нужно понимать, насколько у актера высока толерантность к алкоголю (возникающая устойчивость, при которой организм теряет чувствительность к алкоголю, и для достижения аналогичного опьянения с каждым разом приходится выпивать все больше — ред.). "Сколько он выпил и что он пил — неизвестно", — резюмировал Мараханов.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.