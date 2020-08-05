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Ефремов заявил, что был один в своей машине в момент ДТП 

ТАСС 1 час назад
Ефремов сделал заявление о ДТП
Фото: РИА Новости
Артист Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии на Садовом кольце, которая привела к смерти человека. Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает в эти минуты прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера.

"Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле", — зачитала протокол осмотра места происшествия гособвинитель.

Также она зачитала медосвидетельствование, из которого следует, что обвиняемый в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был под воздействием каннабиноидов и кокаина.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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