Ефремов сделал заявление о ДТП

Артист Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии на Садовом кольце, которая привела к смерти человека. Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает в эти минуты прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера.
"Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле", — зачитала протокол осмотра места происшествия гособвинитель.
Также она зачитала медосвидетельствование, из которого следует, что обвиняемый в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был под воздействием каннабиноидов и кокаина.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.