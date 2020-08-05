Ефремов сделал заявление о ДТП

Артист Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии на Садовом кольце, которая привела к смерти человека. Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает в эти минуты прокурор в Пресненском суде Москвы , где рассматривается дело актера.

"Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле", — зачитала протокол осмотра места происшествия гособвинитель.

Также она зачитала медосвидетельствование, из которого следует, что обвиняемый в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был под воздействием каннабиноидов и кокаина.