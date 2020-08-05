Москвичка откусила насильнику палец и вызвала врачей 

Жительница Москвы отбилась от насильника, откусив ему палец, но не смогла оставить нападавшего в беде и решила вызвать врачей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в диспетчерскую одного из ЖЭУ на Мичуринском проспекте в Москве позвонила девушка, которая рассказала, что во дворе дома на нее напал неизвестный мужчина и пытался изнасиловать. Ей удалось отбиться, откусив ему палец.

«Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи совместно с оперативной группой полиции, установила на месте 23-летнего гражданина Таджикистана с окровавленной рукой и откушенным пальцем. Мужчине оказали первую помощь и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По его словам, сама москвичка сильно испугалась и с места происшествия скрылась, не дожидаясь оперативных служб.

Сейчас правоохранители разыскивают девушку, так как без ее показаний пока не могут возбудить уголовное дело.

«Рамблер» писал, что ранее житель Волгограда с разницей в полчаса напал на молодую женщину и на пенсионерку, попытавшись их изнасиловать.