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Пол Уилан прибыл в колонию в Мордовии

ТАСС
58 минут назад
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Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан прибыл в одну из колоний в Мордовии, сообщил в среду ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов.
Пол Уилан прибыл в колонию в Мордовии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Да, прибыл", - сказал Крутов, уточнив, что сейчас Уилан находится в колонии 18.
По его словам, Уилан пробудет в колонии порядка двух недель для прохождения карантина, после чего, предположительно, его этапируют в колонию строгого режима 17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района.
Крутов отметил, что в ближайшее время ОНК не планирует посещать Уилана, так как для этого нет оснований. "Если он прибыл и его поселили в колонию 18, а не в больницу, значит со здоровьем у него все нормально", - предположил Крутов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что вопрос об обмене Уилана на кого-либо из осужденных в Америке россиян пока не обсуждался с США.
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Происшествия,Сергей Рябков,ФСИН,МИД,ИТАР-ТАСС,Республика Мордовия,Россия
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