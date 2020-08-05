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Россиянин узнал о смерти сына-аутиста и умер 

Павел Тиунов 55 минут назад
Россиянин узнал о смерти сына-аутиста и умер
Фото: РИА Новости
Отец мальчика-аутиста, два дня назад пропавшего в Подмосковье и впоследствии найденного мертвым, не смог пережить кончину своего ребенка, сообщает Telegram-канал Mash. У мужчины, который винил себя в смерти сына, случился сердечный приступ.
Инцидент произошел в селе Осташево недалеко от Волоколамска. Из дома ушел страдающий атипичным аутизмом 10-летний Саша Илюшин. Его 47-летний отец Алексей, присматривавший за ребенком, не заметил, как его сын вышел в открытую дверь. На поиски мальчика были брошены более 150 человек, в операции также задействовали авиацию. Спустя два дня тело мальчика нашли в Рузском водохранилище.
Журналисты отмечают, что Алексей Илюшин активно занимался поисками сына: он винил себя, что не усмотрел за ребенком.
После трагической новости о смерти Саши мужчина лег спать и больше не проснулся. Предварительная версия его смерти — инфаркт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Нижегородской области была найдена пятилетняя девочка, которая три дня блуждала в лесу. Ребенок находился в тяжелом состоянии из-за обезвоживания, но адекватно отвечала на вопросы спасателей и попросила у них торт.
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Происшествия , Московская область
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