Россиянин попытался изнасиловать двух женщин за полчаса 

«Подозреваемый увидел молодую женщину, которая в это время направлялась в сторону остановки общественного транспорта. Догнав волгоградку, он повалил её на землю и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины и убежать. Спустя полчаса на этой же улице злоумышленник напал на 72-летню пенсионерку», — говорится в сообщении.