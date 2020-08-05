Россиянин попытался изнасиловать двух женщин за полчаса 

Ранее судимый житель Волгограда подозревается в том, что с разницей в полчаса напал на молодую женщину и на пенсионерку, попытавшись их изнасиловать. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, нападения были совершены рано утром 31 июля на улице Новодвинской в Волгограде.
«Подозреваемый увидел молодую женщину, которая в это время направлялась в сторону остановки общественного транспорта. Догнав волгоградку, он повалил её на землю и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины и убежать. Спустя полчаса на этой же улице злоумышленник напал на 72-летню пенсионерку», — говорится в сообщении.
В следкоме отметили, что отбиться от насильника пожилой женщине помог прохожий, он же вызвал полицию и передал сотрудникам правоохранительных органов злоумышленника.
«В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее злоумышленник был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков», — заявили в ведомстве.
«Рамблер» писал, что ранее житель Саратовской области изнасиловал женщину в день выхода из тюрьмы.