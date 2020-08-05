Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин попытался изнасиловать двух женщин за полчаса 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Россиянин попытался изнасиловать двух женщин за полчаса
Фото: РИА Новости
Ранее судимый житель Волгограда подозревается в том, что с разницей в полчаса напал на молодую женщину и на пенсионерку, попытавшись их изнасиловать. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, нападения были совершены рано утром 31 июля на улице Новодвинской в Волгограде.

«Подозреваемый увидел молодую женщину, которая в это время направлялась в сторону остановки общественного транспорта. Догнав волгоградку, он повалил её на землю и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины и убежать. Спустя полчаса на этой же улице злоумышленник напал на 72-летню пенсионерку», — говорится в сообщении.

В следкоме отметили, что отбиться от насильника пожилой женщине помог прохожий, он же вызвал полицию и передал сотрудникам правоохранительных органов злоумышленника.

«В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее злоумышленник был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков», — заявили в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее житель Саратовской области изнасиловал женщину в день выхода из тюрьмы.
Комментарии 12
Происшествия , МВД , Волгоград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Добровинский впечатлил журналистов внешним видом
00:08
Добровинский впечатлил журналистов внешним видом
Общество
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
00:59
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
Армия
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение