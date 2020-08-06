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ABC: один гражданин США погиб при взрыве в Бейруте 

ТАСС и ещё 11 21 минуту назад
Гражданин США погиб при взрыве в Бейруте
Фото: РИА Новости
По меньшей мере один гражданин США погиб в результате взрыва в столице Ливана, еще несколько американцев получили ранения. Об этом в среду сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Американские дипломаты сотрудничают с ливанскими властями, чтобы установить, есть ли еще пострадавшие из числа граждан США.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести.
По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.
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Происшествия , В мире , Госдеп США , телеканал АВС , Бейрут , США
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