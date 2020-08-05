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Медведи загрызли зашедшего в вольер мальчика в Сочи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Медведи загрызли зашедшего в вольер мальчика в Сочи
Фото: РИА Новости
Два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, вечером 4 августа «мальчик находился на участке местности, расположенном на улице Армавирской поселка Дагомыс. Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя.
11-летний ребенок, через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения».
На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть ребенка, которая наступила в результате причиненных ему повреждений.

«В настоящее время следователем, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе, правомерности содержания диких животных руководством коммерческой организации, а также соблюдения условий безопасности их содержания. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в СК.

Напомним, ранее в этом году в контактном зоопарке «Вам енот» в центре Екатеринбурга енот покусал девочку, вцепившись ей в ногу.
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Комментарии
Происшествия , Краснодарский Край , Сочи
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