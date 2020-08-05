В Москве нашли оставленную коляску с ребенком

"По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой прохожие обнаружили коляску с мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей", — сказала она.