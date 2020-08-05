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На западе Москвы нашли оставленную коляску с ребенком 

ТАСС 1 час назад
В Москве нашли оставленную коляску с ребенком
Фото: depositphotos.com
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения коляски с ребенком на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в среду руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой прохожие обнаружили коляску с мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей", — сказала она.

По словам Нефедовой, сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.
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Происшествия , Иван Яненко , Генпрокуратура РФ , МВД , Москва
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