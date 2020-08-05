Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео 

Ленинградской области очевидцы сняли на видео полуголого россиянина, который бегал по улице с требованием вызвать десант. Неадекватный местный житель просил помощи и на логичный вопрос прохожих, чем ему нужно помочь, настоятельно просил вызвать ему десант.

При этом мужчина, одетый лишь в шорты, кидался на припаркованные у тротуара автомобили и колотил по ним руками. Также устроивший ночной переполох дебошир выкрикивал также слово «инопланетяне».

Не смогли успокоить буяна и приехавшие к месту происшествия медики, с которыми он полез в драку. В итоге на помощь сотрудникам скорой пришли полицейские.