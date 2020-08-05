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ЧП в армии: военные пострадали при обрушение моста 

Павел Тиунов и ещё 23 8 минут назад
ЧП в армии: 18 пострадавших
Фото: РИА Новости
В результате инцидента при наведении понтонного моста в поселке имени Тельмана в Хабаровском крае пострадали два военнослужащих, сообщает РИА Новости. Оба были госпитализированы.
ЧП произошло на учениях подразделения железнодорожных войск Восточного военного округа. По невыясненной пока причине, сложилась одна из опор понтонной переправы.
Изначально СМИ сообщили, что травмы получили все 20 военнослужащих, участвующих в маневре. Все они — призывники, проходящие службу в частях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Позже журналисты со ссылкой на представителей Восточного военного округа уточнили информацию: в результате инцидента в медучреждение были доставлены два человека. После обследования врачи пришли к выводу, что их жизням в настоящий момент ничего не угрожает.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Прокопьевск Кемеровской области под КамАЗом рухнул мост через реку Аба. Инцидент произошел в районе поселка Спиченково. Водитель проигнорировал требования дорожного знака, указывающего, что по переправе могут передвигаться автомобили не тяжелее 5 тонн. В результате происшествия никто не пострадал.
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Происшествия , Конфликты , РИА Новости , Хабаровский Край
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