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Из глаз торчали ножницы: двойное убийство после свадьбы 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Из глаз торчали ножницы: двойное убийство после свадьбы
Фото: Рамблер
В челябинской коммунальной квартире найдены мертвыми недавно расписавшиеся супруги, сообщает издание Ura.ru. Следователи полагают, что молодожены забили друг друга до смерти.
Трагедия произошла в Калининском районе. Тела погибших обнаружили их соседи по коммунальной квартире. Свидетели рассказывают, что слышали в их комнате шум, но потом все стихло. Позже, заглянув в дверь, люди увидели страшную картину: у женщины был пробита голова, а у мужчины из глазницы торчали ножницы.
Известно, что пара познакомилась по переписке в тот момент, когда погибший отбывал наказание в местах лишения свободы. Впоследствии там же они расписались, а после освобождения мужчина приехал жить к молодой жене. Соседи отмечают, что молодожены часто ссорились.
Источник издания в правоохранительных органах сообщает, что следователи завели уголовное дело по факту двойного убийства. Приоритетных версий две: либо молодожены в порыве ссоры забили друг друга до смерти, либо в трагедии виновен кто-то еще.
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Происшествия , МВД , РИА Ura.ru
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