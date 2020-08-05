Из глаз торчали ножницы: двойное убийство после свадьбы 

В челябинской коммунальной квартире найдены мертвыми недавно расписавшиеся супруги, сообщает издание Ura.ru. Следователи полагают, что молодожены забили друг друга до смерти.

Трагедия произошла в Калининском районе. Тела погибших обнаружили их соседи по коммунальной квартире. Свидетели рассказывают, что слышали в их комнате шум, но потом все стихло. Позже, заглянув в дверь, люди увидели страшную картину: у женщины был пробита голова, а у мужчины из глазницы торчали ножницы.

Известно, что пара познакомилась по переписке в тот момент, когда погибший отбывал наказание в местах лишения свободы. Впоследствии там же они расписались, а после освобождения мужчина приехал жить к молодой жене. Соседи отмечают, что молодожены часто ссорились.