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Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером 

Lenta.ru 1 час назад
Любовница Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
Фото: @kkkartrait
Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером. Подробности она привела в беседе с РЕН ТВ.
По словам девушки, она познакомилась с Александром Юшко (настоящее имя музыканта — прим. «Ленты.ру») еще в 2014 году. Молодые люди понравились друг другу. Однако общаться они начали лишь в 2017-м, когда Картрайт уже был женат. Их отношения, как рассказала россиянка, вскоре переросли в интимные. Влюбленные встречались тайно.
Вскоре супруга рэпера узнала о том, что у него есть любовница. Найдя на толстовке мужа женские волосы, она сначала побрилась налысо, а затем перекрасилась в блондинку, чтобы не быть похожей на его пассию. По рассказам последней, Картрайт хотел развестись с женой, когда у той начались нервные срывы. Однако когда разговор заходил о расставании, Кохал брала ребенка на руки и начинала кричать.
В начале 2020 года Марина Кохал, по словам любовницы, сообщила мужу о том, что «кажется, больна ВИЧ». Однако тест на инфекцию, который сделал музыкант, дал отрицательный результат. Вскоре жена стала терроризировать и любовницу: она регулярно повторяла, что Картрайт сумасшедший, лунатик и алкоголик.
Последний раз, по словам девушки, они с Юшко виделись в марте, а затем она уехала в Пензу. Общение продолжалось по переписке. 27 июля она написала, что выезжает в Петербург, на что ей пришел ответ: «Какие предложения?» Отметив про себя, что Юшко так не говорит, она заподозрила, что его телефон находится в руках Кохал, и решила прекратить переписку. О смерти возлюбленного девушка, как утверждает она сама, узнала из СМИ.
Марина Кохал арестована до 30 сентября. Следствие утверждает, что она неустановленным способом убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело с целью сокрытия следов преступления. Сама жена музыканта вины не признала. В ее телефоне нашли переписку с угрозами в адрес мужа, а также фото болотистой местности, куда, по предварительным данным, она планировала вывезти тело.
О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По словам Кохал, рэпер умер за четыре до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.
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Происшествия , Александр Юшко , РЕН ТВ , Lenta.ru
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