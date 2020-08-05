В Турции жестоко избили украинскую топ-модель Дарью Кириллюк. По словам Дарьи на нее и ее компанию напала служба безопасности пляжа Момо. Всю компанию, включая парней и девушек, избили по лицу. Пострадавшие уже обратились в полицию. Сама Дарья в своем Инстаграм опубликовала эту историю и приложила фотографии побоев. Однако пользователи сети оставили комментарии под постом топ-модели, в которых уличили Кириллюк во лжи. Пользователи написали, что вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и начала драку с другими туристами, после чего береговая охрана начала их разнимать.
Появилось видео с избитой моделью Дарьей Кириллюк
Происшествия , Видео , Турция
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