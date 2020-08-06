Россиянин получил срок за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В заявлении ведомства отмечается, что мужчина дважды самовольно покидал инфекционное отделение больницы, что создавало угрозу для других граждан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей»).

Представители прокуратуры также отметили, что суд учел все обстоятельства и назначил правонарушителю восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год.