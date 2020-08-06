Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
Россиянин получил срок за побег из больницы
Фото: РИА Новости
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
В заявлении ведомства отмечается, что мужчина дважды самовольно покидал инфекционное отделение больницы, что создавало угрозу для других граждан. Против него было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей»).
Представители прокуратуры также отметили, что суд учел все обстоятельства и назначил правонарушителю восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе. Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить до двух миллионов рублей.
Последние новости
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 августа Стало известно о намерении Лукашенко выдать «боевиков» ЧВК России и Украине Стало известно о намерении Лукашенко выдать «боевиков» ЧВК России и Украине
Комментарии 1
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Госдума , Амурская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шаманов рассказал об изменении образа десантника
Шаманов рассказал об изменении образа десантника
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ учительницы химии
Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ учительницы химии
Жена Энди Картрайта объяснила расчленение мужа
Жена Энди Картрайта объяснила расчленение мужа
Видео
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
00:59
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Армия
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
00:18
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Политика Другое
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
01:19
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
01:53
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
Общество
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение