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Момент взрыва в Бейруте попал на видео 

Вадим Дроздов 45 минут назад
4 августа в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв в порту. По предварительным данным взорвался склад, на котором хранилось около 2750 тонн нитрата аммония, а также конфискованные взрывчатые вещества. На данный момент известно о 73 погибших. Около 3700 человек получили ранения различной степени тяжести. Взрывная волна распространилась на несколько километров и разрушила целые кварталы. Сообщается, что взрыв в Бейруте был слышен в столице Кипра Никосии, расположенной более, чем в 240 километрах от эпицентра. Бейрут получил статус зоны бедствия, на две недели там введено чрезвычайное положение.
Происшествия , Видео , Бейрут , Ливан
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