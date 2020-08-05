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Пациент украл планшет из машины скорой помощи в Москве 

Москва24 и ещё 2 4 часа назад
Пациент украл планшет из машины скорой помощи в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве пациент совершил кражу из автомобиля скорой помощи. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
3 августа заявление в полицию подал фельдшер скорой помощи. Она сообщила, что вечером 2 августа экипаж выехал на вызов на Ленинградский проспект. На месте происшествия медиков ждал мужчина, которого в автобусе якобы ударил неизвестный.

"Пострадавшему" была оказана необходимая помощь. После этого он сообщил, что отправляется в полицию писать заявление о нападении.

"После ухода мужчины фельдшер обнаружила, что из машины пропал рабочий планшет стоимостью 70 тысяч рублей, принадлежащий столичной станции скорой помощи", — сказал источник.
Фельдшер высказал мнение, что гаджет был украден пациентом скорой.
По факту случившегося полицейские начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в столице был задержан подозреваемый в кражах колес и шин. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила 750 тысяч рублей.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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