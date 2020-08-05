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Пропавших после аварии машины-амфибии в США военных нашли мертвыми 

Lenta.ru и ещё 2 51 минуту назад
Найден экипаж затонувшей машины ВМС США
Фото: Reuters
Американских морпехов, которые пропали без вести после ЧП, произошедшего в ходе военных учений Военно-морских сил (ВМС) США, нашли мертвыми на дне у побережья Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.
Боевую машину-амфибию, на борту которой находились военные, нашли на глубине в 117 метров под водой при помощи специального аппарата. По кадрам, которые зафиксировало устройство, специалисты обнаружили тела пехотинцев. Однако их точное количество пока неизвестно.
Командование рассчитывает поднять машину-амфибию со дна в течение недели.
31 июля стало известно, что в результате аварии машины-амфибии ВМС США на учениях возле побережья штата Калифорния погиб солдат американской армии, двое были ранены и еще восемь пропали без вести. Впоследствии их признали умершими.
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Происшествия , США
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