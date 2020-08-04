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Тысячи людей пострадали при мощном взрыве в Бейруте 

Lenta.ru 1 час назад
Тысячи людей пострадали при мощном взрыве в Бейруте
Фото: Reuters
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что на данный момент в результате взрыва в Бейруте пострадали не менее трех тысяч человек. Об этом стало известно РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан сообщил, что больницы Бейрута оказались переполнены после мощного взрыва в морском порту города. По его данным, медучреждения Бейрута не справляются с наплывом пострадавших, в связи с чем он потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы. Местные врачи предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.
4 авгутста в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще предстоит выяснить.
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Комментарии
Происшествия , МВД , РИА Новости , Бейрут , Ливан
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