Тысячи людей пострадали при мощном взрыве в Бейруте 

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что на данный момент в результате взрыва в Бейруте пострадали не менее трех тысяч человек. Об этом стало известно РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан сообщил, что больницы Бейрута оказались переполнены после мощного взрыва в морском порту города. По его данным, медучреждения Бейрута не справляются с наплывом пострадавших, в связи с чем он потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы. Местные врачи предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.