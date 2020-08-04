Треснуло стекло: самолет в Петербурге запросил экстренную посадку 

В Петербурге совершил аварийную посадку пассажирский лайнер с трещиной в стекле, передает «Интерфакс».
Экипажу самолета Airbus A-320, совершавшего рейс Санкт-Петербург — Красноярск, пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за треснутого стекла.
На борту находились 108 пассажиров и 6 членов экипажа.
«Борт штатно сел в аэропорту вылета», — сообщил источник «Интерфакса» в аэропорту Пулково.
По данным сервиса Flightradar24.com, борт провел в воздухе чуть менее часа, развернулся над Ленинградской областью, сделал несколько кругов для выработки топлива и осуществил посадку.
Как сообщал «Рамблер», 3 августа в Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 пассажирами на борту, семеро из которых россияне. В результате инцидента один человек получил перелом ноги, другие пассажиры и экипаж отделались ушибами.