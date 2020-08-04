Треснуло стекло: самолет в Петербурге запросил экстренную посадку 

Петербурге совершил аварийную посадку пассажирский лайнер с трещиной в стекле, передает «Интерфакс».

Экипажу самолета Airbus A-320, совершавшего рейс Санкт-Петербург — Красноярск, пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за треснутого стекла.

На борту находились 108 пассажиров и 6 членов экипажа.

«Борт штатно сел в аэропорту вылета», — сообщил источник «Интерфакса» в аэропорту Пулково.

По данным сервиса Flightradar24.com, борт провел в воздухе чуть менее часа, развернулся над Ленинградской областью, сделал несколько кругов для выработки топлива и осуществил посадку.