На границе России схлестнулись мигранты с Росгвардией 

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На границе России Казахстаном начались столкновения мигрантов с Росгвардией , передает телеграм-канал Mash.

Мигранты уже несколько месяцев не могут попасть на родину из-за закрытых границ. Недалеко от российско-казахстанской границы разбиты палаточные лагеря, где живут выходцы из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

На записи, опубликованной телеграм-каналом, видно, как толпа пытается прорваться через российских правоохранителей на границе Самарской области.

"Рамблер" напоминает, что Самарская область граничит с Казахстаном в единственной точке. Из-за близости к границе часть Большечерниговского района имеет статус приграничной территории.