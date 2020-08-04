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На границе России схлестнулись мигранты с Росгвардией 

Вероника Полынина 1 час назад
На границе России с Казахстаном начались столкновения мигрантов с Росгвардией, передает телеграм-канал Mash.
Мигранты уже несколько месяцев не могут попасть на родину из-за закрытых границ. Недалеко от российско-казахстанской границы разбиты палаточные лагеря, где живут выходцы из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
На записи, опубликованной телеграм-каналом, видно, как толпа пытается прорваться через российских правоохранителей на границе Самарской области.
"Рамблер" напоминает, что Самарская область граничит с Казахстаном в единственной точке. Из-за близости к границе часть Большечерниговского района имеет статус приграничной территории.
Происшествия , Видео , Росгвардия
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