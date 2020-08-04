Трагедия в Подмосковье: два человека погибли 

Два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана, сообщает ТАСС.

Инцидент, по данным сотрудников МЧС, произошел на 97-ом километре Минсокго шоссе в Подмосковье. В результате крушения частного мотодельтаплана в его конструкции зажатыми оказались два пилота. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших. Один из них скончался на месте происшествия, другой с тяжелыми травмами был госпитализирован и позже умер на руках медиков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Мали семь россиян пострадали из-за жесткой посадки самолета АН-74 миротворческой миссии ООН . В воздухе у воздушного судна отказали генераторы, в результате приземляться пришлось при отключенных электронных системах, использующихся при посадке.

В результате самолет «зарылся» фюзеляжем в раскисшую от дождей посадочную полосу. Всего пострадали 11 человек. Эксперты, ведущие расследование обстоятельств инцидента, подчеркнули, что если бы не слаженная работа членов экипажа, человеческих жертв было бы не избежать.