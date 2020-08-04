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Обматеривший Рыбнадзор пьяный чиновник попал на видео

Алевтина Жаркова
29 минут назад
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Высокопоставленный чиновник обматерил инспектора Рыбнадзора в Башкирии. Инцидент произошел на территории озера Чебаркуль, расположенного в Абзелиловском районе.
Начальнику государственно-правового управления главы республики не понравилось требование сотрудника рыболовного ведомства отпустить пойманную щуку, чей размер оказался меньше установленного, а также оплатить штраф. Госслужащий вступил с инспектором в словесную перепалку, не стесняясь в выражениях, а затем и вовсе устроил с представителем власти потасовку и сорвал с него головной убор.
В администрации региона уже подтвердили, что на снятом во время конфликта видео запечатлен начальник госправового управления главы республики Башкортостан Азат Галин. Комментировать произошедшее представители администрации отказались.
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Происшествия,Общество,Видео,Башкортостан
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