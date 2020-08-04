Начальнику государственно-правового управления главы республики не понравилось требование сотрудника рыболовного ведомства отпустить пойманную щуку, чей размер оказался меньше установленного, а также оплатить штраф. Госслужащий вступил с инспектором в словесную перепалку, не стесняясь в выражениях, а затем и вовсе устроил с представителем власти потасовку и сорвал с него головной убор.