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Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
РЕН ТВ опубликовал видео нападения на замгендиректора Ивантеевского хлебокомбината в подмосковном городе Пушкино.
На кадрах видно, что злоумышленник поджидал потерпевшую на парковке супермаркета. Когда она подошла к автомобилю, мужчина облил ее кислотой и скрылся.
Сразу после нападения женщина побежала в сторону магазина за помощью.
Сейчас она находится в больнице с химическим ожогом.
В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство взяло расследование на контроль. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшего ищут.
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ , Московская область
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