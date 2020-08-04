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В Петербурге задушили гей-блогера из Таджикистана 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Российского блогера нашли задушенным
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге в квартире обнаружено тело 22-летнего блогера, открыто заявлявшего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РЕН ТВ. Задержан друг погибшего.
Журналисты отмечают, что тело молодого человека было обнаружено в квартире на улице Маршала Казакова, которая принадлежит другу погибшего. Хозяин апартаментов вызвал полицейских. По предварительной версии, смерть блогера наступила в результате удушения. В настоящее время правоохранители продолжают работать на месте происшествия.
Назначено проведение доследственной проверки. Задержан хозяин квартиры. Идет опрос свидетелей.
Известно, что 22-летний блогер, который является уроженцем Таджикистана, активно снимал ролики и выкладывал их в социальной сети TikTok. На видео он позиционировал себя как ЛГБТ-активист, танцевал в полуголом виде и рассказывал, каких мужчин предпочитает.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге в квартире было обнаружено расчлененное тело рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Впоследствии в убийстве обвинили его супругу Марину Кохал.
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Происшествия , Криминал , Александр Юшко , РЕН ТВ , Санкт-Петербург , Таджикистан
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