Российского блогера нашли задушенным

Санкт-Петербурге в квартире обнаружено тело 22-летнего блогера, открыто заявлявшего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РЕН ТВ. Задержан друг погибшего.

Журналисты отмечают, что тело молодого человека было обнаружено в квартире на улице Маршала Казакова, которая принадлежит другу погибшего. Хозяин апартаментов вызвал полицейских. По предварительной версии, смерть блогера наступила в результате удушения. В настоящее время правоохранители продолжают работать на месте происшествия.

Назначено проведение доследственной проверки. Задержан хозяин квартиры. Идет опрос свидетелей.

Известно, что 22-летний блогер, который является уроженцем Таджикистана, активно снимал ролики и выкладывал их в социальной сети TikTok. На видео он позиционировал себя как ЛГБТ-активист, танцевал в полуголом виде и рассказывал, каких мужчин предпочитает.