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Российского ЛГБТ-блогера нашли задушенным 

Lenta.ru 22 минуты назад
Российского блогера нашли задушенным
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге 22-летнего ЛГБТ-блогера, нашли задушенным в квартире его товарища. Об этом во вторник, 4 августа. сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, жилое помещение, в котором было найдено тело погибшего, находилось на улице Маршала Казакова. Блогера обнаружил его друг, являющийся владельцем квартиры, который сообщил о происшествии в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр помещения и опрос возможных свидетелей.
Хозяин квартиры задержан. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стало удушение.
22-летний блогер снимал ролики для TikTok, в которых открыто заявлял о своей нетрадиционной ориентации. Погибший является уроженцем Таджикистана.
30 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге жена рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал расчленила его тело, сообщив, что муж умер от передозировки наркотиков. Она решила спрятать его тело, чтобы никто не узнал о его бесславной смерти. Женщину задержали. Позже Следственный комитет (СК) России опубликовал видео следственного эксперимента с участием жены погибшего Мариной Кохал.
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Происшествия , Криминал , Александр Юшко , СКР , МВД , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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