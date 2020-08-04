Российского блогера нашли задушенным

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Санкт-Петербурге 22-летнего ЛГБТ-блогера, нашли задушенным в квартире его товарища. Об этом во вторник, 4 августа. сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, жилое помещение, в котором было найдено тело погибшего, находилось на улице Маршала Казакова. Блогера обнаружил его друг, являющийся владельцем квартиры, который сообщил о происшествии в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр помещения и опрос возможных свидетелей.

Хозяин квартиры задержан. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стало удушение.

22-летний блогер снимал ролики для TikTok, в которых открыто заявлял о своей нетрадиционной ориентации. Погибший является уроженцем Таджикистана.