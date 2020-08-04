Россиянин изнасиловал прохожую в день выхода из тюрьмы 

Житель Саратовской области обвиняется в том, что в день выхода из тюрьмы изнасиловал женщину, угрожая ей ножом. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным ведомства, преступление было совершено 5 июня в Заводском районе Саратова.

«Около 22 часов, на участке местности вблизи Саратовского резервуарного завода в Заводском районе города Саратова, 29-летний злоумышленник, приставив к шее 31-летней прохожей нож и высказав угрозы расправой в случае, если она окажет сопротивление, совершил изнасилование», — говорится в сообщении.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось, однако в результате работы правоохранителей, удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Красноармейского района Саратовской области, который в тот день вышел на свободу после отбывания наказания за разбойное нападение.

«Он признал вину и раскаялся в содеянном», — отмечает следком.

Расследование уголовного дела по статьям «Изнасилование, совершенное с угрозой убийством» и «Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством» продолжается. Обвиняемый арестован по решению суда, подчеркнули в ведомстве.

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