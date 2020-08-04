36-летняя москвичка трагически погибла на Алтае

Следователи в Республике Алтай организовали доследственную проверку по факту гибели туристки во время сплава по реке Шавла. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Организована процессуальная проверка. Установлено, что 3 августа группа туристов из 14 человек сплавлялась на катамаране по реке Шавла в Кош-Агачском районе региона. Плавательное средство опрокинулось, в результате чего утонула 36-летняя женщина", — сообщает пресс-служба ведомства.

управление СК. Тело нашли и достали из реки сами туристы, о чем сообщили в ГУ МЧС

Во время проверочных мероприятий установлено, что сплав был организован компанией из Москвы "Эксперт Ривер". Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы. Сплав велся под руководством директора компании. Сейчас ведутся необходимые доследственные мероприятия.