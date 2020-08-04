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Туристка из Москвы погибла во время сплава по реке на Алтае 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
36-летняя москвичка трагически погибла на Алтае
Фото: ТАСС
Следователи в Республике Алтай организовали доследственную проверку по факту гибели туристки во время сплава по реке Шавла. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Организована процессуальная проверка. Установлено, что 3 августа группа туристов из 14 человек сплавлялась на катамаране по реке Шавла в Кош-Агачском районе региона. Плавательное средство опрокинулось, в результате чего утонула 36-летняя женщина", — сообщает пресс-служба ведомства.

Тело нашли и достали из реки сами туристы, о чем сообщили в ГУ МЧС и управление СК.
Во время проверочных мероприятий установлено, что сплав был организован компанией из Москвы "Эксперт Ривер". Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы. Сплав велся под руководством директора компании. Сейчас ведутся необходимые доследственные мероприятия.
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Происшествия , МЧС , СКР , Алтай , Москва , Республика Алтай
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