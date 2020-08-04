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Стали известны причины жёсткой посадки АН-74 в Мали с миссией ООН на борту 

Аргументы Недели 2 часа назад
Объяснена жесткая посадка самолета с россиянами
Фото: AfricaAirlines
Самолёт АН-74 с миссией ООН на борту, совершивший ждесткую посадку в Мали, был полностью обесточенным. У машины отказали оба генератора и целый ряд систем, которые должны были срабатывать при приземлении.
Даже шасси пришлось выпускать вручную. Кроме того, мокрая после дождя грунтовая полоса ещё больше увеличила пробег при посадке. Как сообщил источник, близкий к расследованию инцидента, только грамотные действия экипажа позволили избежать жертв.
АН-74 выкатился за пределы полосы при посадке на аэродроме города Гао, на Севере Мали. На борту находились 11 человек: 4 сотрудника ООН и 7 членов экипажа. В результате жёсткой посадки все они получили различные травмы. Погибших нет, сообщает канал "112".
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Происшествия , ООН , Мали
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