Объяснена жесткая посадка самолета с россиянами

Самолет АН-74 с членами миссии ООН на борту приземлялся с неработающими генераторами, сообщает Telegram-канал 112. По сведениям журналистов, грамотные действия экипажа при посадке в экстремальных условиях позволили избежать жертв.

Об инциденте, как сообщал «Рамблер», стало известно 4 августа. Самолет авиакомпании Utair , перевозивший семь членов экипажа и четырех пассажиров на борту, при приземлении выехал за пределы полосы в аэропорту Гао в Мали и в итоге получил значительные повреждения.

В воздухе, подчеркивают авторы сообщения, у самолета отказали генераторы, в результате перестали работать системы, использующиеся при приземлении: в частности, шасси экипажу пришлось выпускать вручную. Ситуацию также осложнила раскисшая от дождей посадочная полоса. В результате самолет удалось посадить. Однако, как сообщали СМИ, фюзеляж воздушного судна буквально «зарылся» в землю.

Пострадали 11 человек, 7 из них — россияне. У одного человека медики диагностировали перелом ноги, у остальных — ушибы.

Журналисты подчеркивают, что, по мнению специалистов, проводящих расследование обстоятельств инцидента, грамотные действия экипажа позволили предотвратить человеческие жертвы.