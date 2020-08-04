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Названы причины жесткой посадки самолета с россиянами 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Объяснена жесткая посадка самолета с россиянами
Фото: AfricaAirlines
Самолет АН-74 с членами миссии ООН на борту приземлялся с неработающими генераторами, сообщает Telegram-канал 112. По сведениям журналистов, грамотные действия экипажа при посадке в экстремальных условиях позволили избежать жертв.
Об инциденте, как сообщал «Рамблер», стало известно 4 августа. Самолет авиакомпании Utair, перевозивший семь членов экипажа и четырех пассажиров на борту, при приземлении выехал за пределы полосы в аэропорту Гао в Мали и в итоге получил значительные повреждения.
В воздухе, подчеркивают авторы сообщения, у самолета отказали генераторы, в результате перестали работать системы, использующиеся при приземлении: в частности, шасси экипажу пришлось выпускать вручную. Ситуацию также осложнила раскисшая от дождей посадочная полоса. В результате самолет удалось посадить. Однако, как сообщали СМИ, фюзеляж воздушного судна буквально «зарылся» в землю.
Пострадали 11 человек, 7 из них — россияне. У одного человека медики диагностировали перелом ноги, у остальных — ушибы.
Журналисты подчеркивают, что, по мнению специалистов, проводящих расследование обстоятельств инцидента, грамотные действия экипажа позволили предотвратить человеческие жертвы.
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Происшествия , ООН , ЮТэйр
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