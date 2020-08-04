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В центре Москвы горит ангар 

ТАСС и ещё 4 50 минут назад
Пожар начался в ангаре в Гарднеровском переулке в центре Москвы, огонь перекинулся на примыкающее здание. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Гарднеровский переулок, 3, наблюдается открытое горение ангара. Огонь перекинулся на соседнее здание, которое находится на реконструкции. Есть угроза перехода огня на еще одно здание, в котором расположен действующий офисный центр", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, проводится полная эвакуация людей. На место следуют пожарные. Площадь возгорания уточняется.
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Происшествия , Видео , Пожары , ИТАР-ТАСС , Москва
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