Пожар начался в ангаре в Гарднеровском переулке в центре Москвы, огонь перекинулся на примыкающее здание. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"Гарднеровский переулок, 3, наблюдается открытое горение ангара. Огонь перекинулся на соседнее здание, которое находится на реконструкции. Есть угроза перехода огня на еще одно здание, в котором расположен действующий офисный центр", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, проводится полная эвакуация людей. На место следуют пожарные. Площадь возгорания уточняется.