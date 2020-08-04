"Гарднеровский переулок, 3, наблюдается открытое горение ангара. Огонь перекинулся на соседнее здание, которое находится на реконструкции. Есть угроза перехода огня на еще одно здание, в котором расположен действующий офисный центр", — сказал собеседник агентства.