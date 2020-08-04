Воры в законе устроили серию драк в Европе

В середине лета воры в законе из клана Ониани-Джангвеладзе, проживающие в основном в Европе, устроили несколько драк между собой. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, первая драка произошла в итальянском Неаполе, где повздорили 45-летний Леван Дадешкелиани, известный в криминальных кругах как вор в законе Леван Сван, и 44-летний Акакий Ландия, он же Како. Последний уступал в силе и габаритах своему оппоненту и был побит.

Вторая драка между 60-летним Отаром Тоточия и 33-летним Русланом Гегечкори произошла в турецкой Анталье. Причиной конфликта стало вмешательство Гегечкори в беседу Отара по телефону. Авторитет шутил над неумением старшего коллеги четко формулировать мысли, а позже оскорбил его, используя ненормативную лексику, за что получил пощечину. После этого Руслан Гегечкори напал на Тоточию и несколько раз ударил его, пока драку не пресекли находившиеся рядом авторитеты.

Руслан Гегечкори является сыном известного вора в законе — Роланда, который помог становлению и был крестником многих воров в законе клана. Для младшего Гегечкори продолжение дела семьи, а он вор в третьем поколение, является предметом особой гордости. Год назад рядом с главой клана Надыром Салифовым, известным как Гули, возник Отар Тоточия, который скрылся из России, спасаясь от антиворовской статьи 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Тоточия в силу большого опыта стал одним из ближайших сподвижников Гули, что не нравится потомственным законникам, таким, как Руслан Гегечкори.

3 августа сообщалось, что белорусский вор в законе Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как Паштет, рассматривается спецслужбами республики в качестве альтернативы Александру Кушнерову (Саша Кушнер) — главному вору в законе страны.