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Воры в законе стали устраивать драки в Европе 

Lenta.ru 31 минуту назад
Воры в законе устроили серию драк в Европе
Фото: primecrime.ru
В середине лета воры в законе из клана Ониани-Джангвеладзе, проживающие в основном в Европе, устроили несколько драк между собой. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает издание «Прайм Крайм».
По данным издания, первая драка произошла в итальянском Неаполе, где повздорили 45-летний Леван Дадешкелиани, известный в криминальных кругах как вор в законе Леван Сван, и 44-летний Акакий Ландия, он же Како. Последний уступал в силе и габаритах своему оппоненту и был побит.
Вторая драка между 60-летним Отаром Тоточия и 33-летним Русланом Гегечкори произошла в турецкой Анталье. Причиной конфликта стало вмешательство Гегечкори в беседу Отара по телефону. Авторитет шутил над неумением старшего коллеги четко формулировать мысли, а позже оскорбил его, используя ненормативную лексику, за что получил пощечину. После этого Руслан Гегечкори напал на Тоточию и несколько раз ударил его, пока драку не пресекли находившиеся рядом авторитеты.
Руслан Гегечкори является сыном известного вора в законе — Роланда, который помог становлению и был крестником многих воров в законе клана. Для младшего Гегечкори продолжение дела семьи, а он вор в третьем поколение, является предметом особой гордости. Год назад рядом с главой клана Надыром Салифовым, известным как Гули, возник Отар Тоточия, который скрылся из России, спасаясь от антиворовской статьи 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
Тоточия в силу большого опыта стал одним из ближайших сподвижников Гули, что не нравится потомственным законникам, таким, как Руслан Гегечкори.
3 августа сообщалось, что белорусский вор в законе Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как Паштет, рассматривается спецслужбами республики в качестве альтернативы Александру Кушнерову (Саша Кушнер) — главному вору в законе страны.
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Происшествия , Анталья , Неаполь
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