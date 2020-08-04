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Замдиректора российского завода облили серной кислотой на выходе из магазина 

Lenta.ru 43 минуты назад
Неизвестный мужчина напал на россиянку на выходе из гипермаркета в подмосковном Пушкине и облил ее серной кислотой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 3 августа на парковке у магазина. Женщина находилась возле своей машины, когда к ней подошел незнакомец. Пострадавшая госпитализирована. «Известия» уточняют, что у нее сильные ожоги головы, лица и груди.
По данным ТАСС, женщина 1962 года рождения занимает должность замдиректора на Ивантеевском хлебзаводе.
Полиция проводит проверку и ищет подозреваемого. Рассматриваются разные варианты произошедшего, в том числе заказное нападение.
В конце декабря 2019 года был вынесен приговор студенту медколледжа, который облил кислотой трех девушек в Ставропольском крае. Его приговорили к пяти годам общего режима за нанесение вреда здоровью.
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Происшествия , Видео , МВД , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Пушкин
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