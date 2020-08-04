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На два месяца: суд арестовал жену расчлененного рэпера 

Газета.Ru 35 минут назад
Суд принял решение по жене расчлененного рэпера
Фото: Газета.Ru
Петербургский суд арестовал Марину Кохал, расчленившую своего мужа рэпера Энди Картрайта. Следствие подозревает Кохал в убийстве и просила суд об аресте. После заседания подозреваемая отправилась в СИЗО, где, согласно решению суда, пробудет до 30 сентября.
Суд арестовал жену рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, подозреваемую в убийстве и расчленении музыканта, до 30 сентября. Из здания суда она отправилась в СИЗО.
По версии следствия, рэпер Александр Юшко планировал развестись с Кохал и уйти от нее к поклоннице Надежде Романенко. Эту гипотезу следователи выдвинули, изучив переписку Юшко с супругой. В одном из сообщения был обнаружен адрес девушки, у которой мужчина несколько раз оставался переночевать дома. Саму девушку суд планирует допросить позднее.
Несмотря на то, что Кохал продолжает настаивать, что Юшко умер от передозировки, в их переписке были найдены сообщения от нее, в которых женщина угрожала, что любовнице ее мужа не поздоровится, если рэпер уйдет из семьи, сообщил источник, близкий к следствию. Она также писала, что приложит усилия, чтобы Юшко не виделся со своим ребенком.
Отмечается, что изначально переписка была удалена и ее пришлось восстанавливать специалистам. Помимо сообщений, в телефоне Кохал также находились фотографии болотистой местности, куда она предположительно планировала вывезти расчлененное тело мужа.
В суде интересы Кохал представлял адвокат Сергей Лукьянов, который известен как защитник историка Олега Соколова, фигуранта другого громкого петербургского дела об убийстве с расчленением.
Представители потерпевших обратились к суду с просьбой приобщить к делу также переписку Кохал с Романенко, в которой, по неподтвержденным данным, могли содержаться угрозы в адрес любовницы Юшко. Также к делу хотят приобщить и переписку Юшко с Романенко.
По информации источника, вдова рэпера писала сопернице в том числе и пользуясь аккаунтом мужа.
Сообщается, что Кохал зарабатывала как Instagram-астролог и специализировалась на решении проблем «семьи и любви». Ее гонорар составлял около 10 тысяч рублей в час. Она заявила, что до этого, в 2015 году, она управляла онлайн-магазином огранической косметики, затем работала как «детская сказочница», была волонтером и копирайтером, работала с Юшко как менеджер, продавала медали и значки по интернету.
На своем астрологическом канале Кохал размещала видеоролики с названиями «Как признать, что ты лох в профессии» и «Когда знаешь любовницу мужа в лицо», в которых говорила подписчикам, что их желания имеют свойство сбываться.
Сообщается, что первыми словами Кохал, которые она публично произнесла после смерти мужа, стала фраза: «Я хочу к ребенку, под домашний арест».
Представители обвиняемой настаивали, что женщину нельзя помещать под стражу без прямых доказательств ее вины. По их словам, небольшой конфликт в семье не представлял из себя ничего серьезного, а последнее сообщение Кохал Романенко было отправлено 20 марта. Они также выражают уверенность в том, что вдова Юшко пыталась реанимировать рэпера.
Представители потерпевшей стороны были не согласны с классификацией ситуации как «рядовой» и выражали уверенность в том, что ребенок не будет находится в безопасности с Кохал.
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Комментарии 3
Происшествия , Статьи , Сергей Лукьянов , Александр Юшко , Надежда Романенко , Олег Соколов , ФСИН
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