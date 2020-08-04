Жесткая посадка: россияне пострадали в ЧП

Инцидент произошел утром 3 августа. Самолет миссии с семью членами экипажа и четырьмя пассажирами летел из столицы Мали Бамако. В настоящий момент не известно, что именно послужило причиной жесткой посадки. По данным РИА Новости, часть фюзеляжа самолета "зарылась" в раскисшую от дождей землю.

В результате пострадали все 11 человек, находившиеся на борту, семеро из них — россияне. Отмечается, что у одного из пострадавших подозрение на перелом ноги, у остальных — травмы легкой степени тяжести. На место происшествия прибыли силы быстрого реагирования, входящие в состав миссии. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

В феврале, как сообщал «Рамблер», на Ямале в результате жесткой посадки вертолета с нефтяниками на борту пострадали два человека. Воздушное судно из-за сильных порывов ветра не долетел до посадочной площадки, перевернулся и упал на крышу. В результате двоих пассажиров зажало в салоне вертолета, откуда впоследствии их достали спасатели.