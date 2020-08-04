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Жесткая посадка: россияне пострадали в ЧП в Африке 

Павел Тиунов 29 минут назад
Жесткая посадка: россияне пострадали в ЧП
Фото: Газета.Ru
11 человек пострадали в результате жесткой посадки самолета АН-74 российской авиакомпании Utair в аэропорту Гао на юго-востоке Мали, сообщает ТАСС. На борту были сотрудники миссии ООН по стабилизации ситуации в стране, в том числе россияне.
Инцидент произошел утром 3 августа. Самолет миссии с семью членами экипажа и четырьмя пассажирами летел из столицы Мали Бамако. В настоящий момент не известно, что именно послужило причиной жесткой посадки. По данным РИА Новости, часть фюзеляжа самолета "зарылась" в раскисшую от дождей землю.
В результате пострадали все 11 человек, находившиеся на борту, семеро из них — россияне. Отмечается, что у одного из пострадавших подозрение на перелом ноги, у остальных — травмы легкой степени тяжести. На место происшествия прибыли силы быстрого реагирования, входящие в состав миссии. Ведется расследование обстоятельств инцидента.
В феврале, как сообщал «Рамблер», на Ямале в результате жесткой посадки вертолета с нефтяниками на борту пострадали два человека. Воздушное судно из-за сильных порывов ветра не долетел до посадочной площадки, перевернулся и упал на крышу. В результате двоих пассажиров зажало в салоне вертолета, откуда впоследствии их достали спасатели.
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Происшествия , Катастрофы , Статьи , ООН , ЮТэйр , ИТАР-ТАСС , Мали
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