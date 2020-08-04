Опубликовано видео захвата банка в Украине 

35-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов зашел в один из банков Киева и заявил, что у него бомба. Всех посетителей, находящихся в банке, он попросил выйти. С преступником один на один осталась руководитель банковского отделения. Каримов требовал выхода в прямой эфир и его требование было выполнено. К преступнику пустили журналистов. Террорист заявил, что украинцы выбрали не того президента и пожаловался на ситуацию в стране. Также он заявил, что всех правителей в мире нужно свергнуть, а возглавить людей должен Святой Дух.
Ранее Максим Кривош захватил автобус в Луцке и выдвинул требования презитенту Украины Владимиру Зеленскому.